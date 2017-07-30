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Beşiktaş'ın Şampiyonluğu Fethiye’de düzenlenen baloyla kutlandı

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu için Fethiye Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları'nın  ev sahipliğinde şampiyonluk balosu düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı geceye ayrıca Siyah-Beyazlı Kulübün İkinci...

Beşiktaş'ın Şampiyonluğu Fethiye’de düzenlenen baloyla kutlandı

Beşiktaş'ın 15. şampiyonluğu için Fethiye Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Özkan Torunoğulları'nın  ev sahipliğinde şampiyonluk balosu düzenlendi. Çok sayıda davetlinin katıldığı geceye ayrıca Siyah-Beyazlı Kulübün İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil,  Sayman ve Mali İşlerden Sorumlu Üye Berk Hacıgüzeller, Dış İlişkiler ve UEFA'dan Sorumlu Üye Erdal Torunoğulları ile Taraftar ve Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Özköse aileleri ile birlikte yer aldı.
Şampiyonyuk balosuna Beşiktaş Futbol Akademi Sportif Direktörü Gökhan Keskin, eski futbolculardan Zeki Önatlı, Serdar Topraktepe, Baki Mercimek ile sanatçılar Gökhan Tepe ve Birol Can'da gecede yer isimler arasındaydı. Balo sonunda marşlar ve tezahüratlarla Şampiyonluk pastası kesildi.

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-Balo Detay 
-Kutlamalar 

FETHİYE- 

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