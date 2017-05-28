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Beşiktaş'ın şampiyonluğu Adana'da kutlandı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanında rakibini 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Adana'da da taraftarlarını sokağa döktü. Adanalı Beşiktaşlılar...
28 Mayıs 2017 Pazar 21:20
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor deplasmanında rakibini 4-0 yenen Beşiktaş'ın 2016-2017 Turgay Şeren sezonunun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi Adana'da da taraftarlarını sokağa döktü. Adanalı Beşiktaşlılar takımlarının şampiyonluğunu siyah beyazlı bayraklarla caddelerde tur atarak kutladı. Siyah beyazlı taraftarla daha sonra İstasyon Meydanı'nda Adana Büşükşehir Belediyesi tarafından organize edilen kutlamalara katıldılar.
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