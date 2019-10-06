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Beşiktaş'ın rakibi Wolves'ten Manchester City'ye sürpriz

İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester City''yi 2-0 mağlup etti.  Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu...

SPOR 06.10.2019, 18:32
Beşiktaş'ın rakibi Wolves'ten Manchester City'ye sürpriz
İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında Wolverhampton, deplasmanda Manchester City''yi 2-0 mağlup etti. 
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi K Grubu'ndaki rakibi Wolverhampton, İngiltere Premier Lig'in 8'inci haftasında deplasmanda konuk olduğu Manchester City karşısında 2-0'lık skor ile galip geldi.
Mücadelede Wolverhampton'a galibiyeti getiren golleri 80 ve 90+4'üncü dakikalarda Adama Traore kaydetti.
Bu sonuçla Wolverhampton ligde puanını 10'a yükseltirken Manchester City 16 puanda kaldı ve lider Liverpool ile arasındaki puan farkı 8'e çıktı.

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