Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos evinde mağlup

PİRE, () - BEŞİKTAŞ'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta maçında evinde karşılaştığı Panionios'a 1-0 yenildi.
Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Panionios, 1. dakikada Giorgos Masouras'ın attığı golle Olympiakos'u 1-0 yendi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Olympiakos, bu sezon ligde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
Bu sonuçla Panionios, 51 puanla liderliğini sürdüren Olympiakos ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.
PİRE, () - BEŞİKTAŞ'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta maçında evinde karşılaştığı Panionios'a 1-0 yenildi.