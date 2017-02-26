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Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos evinde mağlup

PİRE, () - BEŞİKTAŞ'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta maçında evinde karşılaştığı Panionios'a 1-0 yenildi. Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Panionios,...

Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos evinde mağlup

PİRE, () - BEŞİKTAŞ'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Olympiakos, Yunanistan Süper Ligi'nin 22. hafta maçında evinde karşılaştığı Panionios'a 1-0 yenildi.

Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan maçta konuk ekip Panionios, 1. dakikada Giorgos Masouras'ın attığı golle Olympiakos'u 1-0 yendi. Üst üste ikinci yenilgisini alan Olympiakos, bu sezon ligde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu sonuçla Panionios, 51 puanla liderliğini sürdüren Olympiakos ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

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