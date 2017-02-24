Beşiktaş'ın rakibi Olympiakos asla yabana atılacak bir takım değil

Karaiskakis Stadı'nda müthiş bir atmosterde oynuyorlar

Teknik direktörü Portekizli Paolo Bento

İSTANBUL,()

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Beşiktaş ile eşleşen Yunan temsilcisi Olympiakos bir liman kenti olan Pire'nin (Pıreaus) takımı. Maçlarını 35 bin kişilik ünlü Karaiskais Stadı'nda oynuyor. 1925 yılında kurulan kırmızı-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü, 2016-17 sezonu başında takımın başına getirilen Portekizli Paulo Bento yapıyor. 47 yaşındaki Bento, daha önce ülkesinin Sporting Lizbon (2005-2009) ve Brezilya'nın Cruzeiro (2016) kulüplerinin yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nı (2010-2014) da çalıştırmıştı.

43 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Elde ettiği 43 şampiyonlukla Yunanistan liginin en başarılı kulübü olan Olympiakos, son 6'sı üst üste olmak üzere son 20 yılda18 kez ligi zirvede bitirdi. Yunanistan Kupası'nı 27 kez müzesine götüren kulüp, bu alandaki rekorun da sahibi.

Olympiakos, bu sezon 11 haftanın geride kaldığı Yunanistan Süper Ligi'nde topladığı 25 puanla, maç eksiği bulunmasına rağmen zirvede yer alıyor.

AVRUPA'DA EN BÜYÜK BAŞARISI ÇEYREK FİNAL

Avrupa Kupaları'nda 1958-59 sezonundan beri yer alan Yunan ekibi, tarihinin en büyük başarısına 1998-99 sezonunda ulaştı. 1998-99 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda çeyrek finale çıkan Olympiakos, aynı turnuvada 6 kez de son 16 takım arasına girmeyi başardı.

Kırmızı-Beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi'ndeki en iyi derecesine ise 1989-90, 2004-05 ve 2011-12 sezonlarında son 16 turuna kalarak ulaştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Olympiakos, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi son 32 turunda eşleştiği İsrail temsilcisi Hapoel Be'er Sheva'ya elendi.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turunda, Portekiz'den Arouca'yı geçerek gruplara kalan Olympiakos, APOEL, Young Boys ve Astana'nın bulunduğu B grubunu 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi.

ESKİ TRABZONSPORLULAR KADROSUNDA

Yunan kulübünün orta sahasında Konstantinos Fortounis ve Luka Milivojevic, kanatların da ise Seba ve Tarik Elyounoussi, bu sezon gösterdiği performansla dikkati çekiyor.

Nijeryalı forvet oyuncusu Brown Ideye, bu sezon çıktığı 10 lig maçında ürettiği 9 gol ve 2 asistle Olympiakos'un skora en fazla katkı yapan ismi olarak öne çıkıyor.

Çoğu Real Madrid ve Inter'de geçen kariyerinde, Şampiyonlar Ligi kupasını da kaldıran 36 yaşındaki Esteban Cambiasso'nun bulunduğu Olympiakos kadrosunda, bir dönem Trabzonspor'da oynayan Oscar Cardozo (2014-2016) ve Marko Marin (2015-2016) de yer alıyor.

Olympiakos'un ideal 11"i şu şekilde: "Leali, Cissokho, Botia, Viana Figueiras, Retsos, Martins, Seba, Fortounis, Androutsos, Cardozo"