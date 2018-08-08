Beşiktaş'ın rakibi LASK Linz İstanbul'da

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL, ()

UEFA Avrupa Ligi 3'ncü Ön Eleme Turu ilk maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Avusturya'nın LASK Linz takımı İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Avusturya'nın LASK Linz takımı bugün özel uçakla saat 14.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Avusturya ekibi daha sonra takım otobüsüyle havalimanında ayrılarak konaklayacağı otele gitti. LASK takımı bir önceki turda Norveç'in Lilleström ekibini 4-0 ve 2-1 yenerek 3. ön eleme turunda mücadele hakkı kazanmıştı.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK ÖZLEDİM

LASK Linz takımında forma giyen Türk futbolcu Doğan Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Demirören Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtladı. Türkiye'de olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Beşiktaş gibi büyük bir takımla oynayacağız. Büyük bir fırsat bizim için umarım her şey güzel olur. Karşı takımı iyi analiz ettik ve iyi hazırlandık bakalım maç bize neler getirecek" dedi. Türkiye'yi çok özlediğini ifade eden 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Ben Avusturya'da doğup büyümedim. Benim ülkem Türkiye ve Samsunluyum. 3 sene önce gelen teklif üzerine Samsun'dan Avusturya'ya geldim. 5-6 aydan beri Türkiye'ye gelemiyordum bu benim için bir ilk oldu" diye konuştu.

Doğan Erdoğan, Türkiye'den teklif gelirse değerlendirmek ister misin? sorusu üzerine , "Onları konuşmasının sırası değil teklif gelirse bakılır" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- LASK Linz takımının havaalanı detayı

- Doğan Erdoğan röportajı