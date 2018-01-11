Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba: "Cenk şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu"

"İyi performanslar göstererek hedefe ulaşacağız"

"İkinci yarıda galibiyet serisi yakalamalıyız"

"Bayern Münih maçlarını sabırsızlıkla bekliyoruz"

"Kendime iyi bakıyorum"

ALİ DANAŞ/ANTALYA,()

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, takımının ikinci yarı hazırlıkları için bulundukları Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İYİ PERFORMANSLAR GÖSTEREK HEDEFE ULAŞACAĞIZ"

Tecrübeli futbolcu Atiba ligin ilk yarısı hakkında şunları söyledi:

"İşler bizim için iyi gitti. Bu takım başarılar için oluşmuş bir takım. Bu sezonda değişen çok bir şey yok. Hatta daha da güçlüyüz daha iyi bir takımız. Sezonun ilk yarısında beklediğimiz kadar puan toplayamadık ama üçüncü şampiyonluk için iyi futbolculara sahibiz ve iyi performanslar göstererek hedefe ulaşacağız."

"İKİNCİ YARIDA GALİBİYET SERİSİ YAKALAMALIYIZ"

Beşiktaş'ın ilk yarıda çok puan kaybı yaşamasıyla ilgili olarak Atiba, "Tabii ki çok puan kaybettik daha iyi performanslar gösterebilirdik. Bir çok maçta erken gol bulabilseydik farklı sonuçlar oluşurdu. Maç takvimi çok yoğundu ama bu bahane olamaz. Her maç sahaya en iyisini koymalıyız. Doğru mantaliteyle ikinci yarıda daha iyi olacağız. İkinci yarıda galibiyet serisi yakalamamız gerekiyor. Bunu yapınca işler daha iyiye gidecek" açıklamasını yaptı.

"BAYERN MÜNİH MAÇLARINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşmesinden dolayı üzgün olmadığını belirten Atiba, "Kesinlikle üzgün değilim ya da hayal kırıklığı yaşamadım. Şampiyonlar Ligi'nde bu seviyede güçlü takımlarla eşleşmeye başlıyorsunuz. Bayern de onlardan biri. Onlarla oynayacağımız maçları sabırsızlıkla bekliyoruz. Biz de Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlar çıkardık ve iyi performanslar gösterdik. Yine iyi performans gösterebiliriz. Bu eşlemenin tadını çıkaracağız" dedi.

"LARİN, POTANSİYELİ YÜKSEK BİR OYUNCU"

Atiba, Kanadalı futbolcu Cyle Larin hakkında da şöyle konuştu:

"Potansiyeli çok yüksek bir oyuncu. Onu gayet iyi tanıyorum. Genç ama tecrübe kazandı. Kanada Milli Takımı ve MLS'de iyi tecrübeler edindi. Güçlü ve iyi bir oyuncu."

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş kariyeri hakkında ve aktif futbolculuk kariyeri sonrası İstanbul'da kalma fikri için, "Hayatıma gün gün bakıyorum. Her günün tadını çıkarmaya çalışıyorum. Önümüzdeki günler ne gösterecek bilmiyorum, göreceğiz. Burada mutluyum. İstanbul'da kalmaya devam edebilirim, neden olmasın" ifadelerini kullandı.

"KENDİME İYİ BAKIYORUM"

Kendisine iyi baktığını ve bu nedenle üst seviyede futbol oynamaya devam ettiğini söyleyen Atiba, "Tabii ki de yorulduğum zamanlar oluyor. Antrenmanlar öncesinde çalışmalar yapıyorum. İyi dinlenerek ve iyi beslenerek üst düzey futbol oynamaya devam etmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.

"CENK ŞAPKADAN TAVŞAN ÇIKARAN BİR OYUNCU"

Atiba, Cenk Tosun'un Everton'a gitmesi ile ilgili olarak da, "Tabii ki çok iyi bir oyuncuyu kaybettik. Çok çalıştı ve çok gelişti. İstatistikleri ortada. Çok iyi bir golcü. Olağanüstü bir bitirici. Şapkadan tavşan çıkaran bir oyuncu diyebiliriz. İngiltere'ye gitti ve hayalini gerçekleştirdi. Yaşamı ve kariyeri adına iyi bir adım attı. Premier Lig, fiziksel olarak zor ve yoğun bir lig. İyi bir başlangıç yaparsa gerisinin geleceğini düşünüyorum" dedi.

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