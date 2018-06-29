Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şarkıcı Hozan Cane'nin, Karayılan ve teröristlerle fotorafları çıktı
Şarkıcının Karayılan ve teröristlerle çekilmiş...
Üniversite sınavı için son gün uyarısı
Üniversite sınavı için son gün...
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde 5.7 yükseldi
Dış ticaret açığı Mayıs’ta yüzde...
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki ortaklıklarını yeniledi
OYAK ve Renault Grubu Türkiye’deki...

Beşiktaş'ın kamp ve maç programı belli oldu

İSTANBUL,() Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna hazırlanan Beşiktaş'ın kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları netleşti....

Beşiktaş'ın kamp ve maç programı belli oldu

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonuna hazırlanan Beşiktaş'ın kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları netleşti. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, futbol takımının 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya Samorin, 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında da Avusturya Ehrenhausen'de kamp yapacağı kaydedildi.
Beşiktaş bu süre içerisinde BFC Siofok, Gyirmot FC Gyor, Shaktar Donetsk, CSKA Moskova, Reading ve Krasnodar takımları ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın maç programı şu şekilde:
SLOVAKYA KAMPI
- 7 Temmuz Cumartesi -
Beşiktaş - BFC Siofok
- 8 Temmuz Pazar -
Beşiktaş - Gyirmot FC Gyor
AVUSTURYA KAMPI
- 12 Temmuz Perşembe -
Beşiktaş – Shaktar Donetsk
- 15 Temmuz Pazar -
Beşiktaş – CSKA Moskova
- 17 Temmuz Salı -
Beşiktaş – Reading
- 20 Temmuz Cuma -
Beşiktaş - Krasnodar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325