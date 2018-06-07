Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

İSTANBUL,()

Beşiktaş'nı yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Slovakya ve Avusturya'da kamp yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "26 Haziran'da İstanbul'da yeni sezon hazırlıkları için toplanacak olan Siyah Beyazlılarımızın 2018-2019 sezonu hazırlıkları için yapacağı kamp programı belli oldu.

Buna göre iki etap halinde gerçekleştirilecek olan kampın ilk etabı 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, ikinci etabı ise 11 Temmuz - 20 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında yapılacak. Takımımızın bu tarihlerde yapacağı maçların programı ise daha sonra açıklanacak."

