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Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

İSTANBUL,() Beşiktaş'nı yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Slovakya ve Avusturya'da kamp yaparak yeni sezona hazırlanacak. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "26 Haziran'da...

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

İSTANBUL,()

Beşiktaş'nı yeni sezon hazırlık kamplarının programı belli oldu. Siyah-beyazlı ekip, Slovakya ve Avusturya'da kamp yaparak yeni sezona hazırlanacak.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "26 Haziran'da İstanbul'da yeni sezon hazırlıkları için toplanacak olan Siyah Beyazlılarımızın 2018-2019 sezonu hazırlıkları için yapacağı kamp programı belli oldu.
Buna göre iki etap halinde gerçekleştirilecek olan kampın ilk etabı 30 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında Slovakya'nın Samorin, ikinci etabı ise 11 Temmuz - 20 Temmuz  tarihleri arasında Avusturya'nın Ehrenhausen kasabalarında yapılacak. Takımımızın bu tarihlerde yapacağı maçların programı ise daha sonra açıklanacak."
 

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