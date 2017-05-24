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Beşiktaş'ın idmanında gerginlik

Siyah-beyazlılar Gaziantepspor maçına hazırlanıyor Quaresma'dan Demba Ba şarkısı Adriano ile Gökhan İnler arasında gerginlik yaşandı Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş,...

Beşiktaş'ın idmanında gerginlik

Siyah-beyazlılar Gaziantepspor maçına hazırlanıyor

Quaresma'dan Demba Ba şarkısı

Adriano ile Gökhan İnler arasında gerginlik yaşandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, sabah yaptığı idman ile hazırlıklarını sürdürdü.
2. başkan Ahmet Nur Çebi'nin de izlediği idman 1.5 saat sürdü ve oldukça tempolu geçti.
Tam kadro halinde takım toplantısı ile başlayan antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile devam etti. Dar alanda dört grup halinde yapılan çift kale ve büyük sahada yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.
QUARESMA'DAN DEMBA BA ŞARKISI, ADRİANO İLE GÖKHAN İNLER ARASINDA GERGİNLİK
Tempolu geçen antrenmanda neşeli ve gergin görüntüler de ortaya çıktı.
Dar alanda yapılan çift kale maçın galibiyet golünü Demba Ba atınca maçı kenardan seyreden Quaresma ve Adriano Demba Ba şarkısı söylemeye başladı. Senegalli golcü de golden sonra ikilinin yanına gelip teşekkür etti.
Antrenmanın son bölümüne ise büyük sahada yapılan çift kale maçta yaşanan gerginlik damga vurdu. Adriano, ikili mücadele esnasında Gökhan İnler'in kendisine yaptığı müdahaleye sert bir şekilde cevap verdi. Sırtı dönükken kendisinden top almaya uğraşan Gökhan İnler'e kolunu savuran Adriano bir anda ortamın gerilmesine sebep oldu. Sonrasında kısa bir atışma yaşayıp birbirini sert bir şekilde iten iki oyuncuyu takım arkadaşları hemen ayırarak olayın daha da büyümesini engelledi.
Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

Görüntü Dökümü:
- Antrenman,
- Quaresma ve Adriano Demba Ba şarkısı,
- Gökhan İnler - Adriano gerginlik

HABER - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL -

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