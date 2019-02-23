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Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk Lirası Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor. Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin...

Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Toplam borç 2 milyar 314 milyon 695 bin 709 Türk Lirası

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş'ın 2019 yılı birinci olağan Divan Kurulu Toplantısı Vodafone Park Stadı'nda gerçekleştiriliyor.
Konuşma süresinin düşürülmesi önergesinin verilmesiyle üyeler arasında yaşanan tartışmalarla başlayan toplantı, Divan Kurulu faaliyetlerinin açıklanmasıyla devam etti. Daha sonra kürsüye gelen Denetleme Kurulu Üyesi Suat Anıl siyah beyazlıların borç durumunu açıkladı.
Denetleme Kurulu raporuna göre Beşiktaş'ın toplam borcu 2018 yıl sonu itibariyle 2.314.695.709 Türk Lirası olarak gerçekleşti.
Divan Kurulu, Beşiktaş Kulüp Başkanı Fikret Orman'ın konuşması ile devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Toplantıdan genel detaylar

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