Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira

Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak bildirildi. Sercan SAPANATAN - İSTANBUL /

21 Mayıs 2017 Pazar 17:31