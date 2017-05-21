Beşiktaş'ın borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira

Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak bildirildi.
Sercan SAPANATAN - İSTANBUL /
Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak bildirildi. Sercan SAPANATAN - İSTANBUL /
21 Mayıs 2017 Pazar 17:31
Beşiktaş Kulübü 2016 Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı.
Siyah-beyazlı kulübün borcu 1 milyar 448 milyon 578 bin lira olarak bildirildi.
Sercan SAPANATAN - İSTANBUL /
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:24
|05:33
|13:11
|17:09
|20:32
|22:22