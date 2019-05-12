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Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() -  Beşiktaş Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi devam ederken gergin anlar yaşandı. Dün yapılan mali kongrede Metal-İş sendikası üyesi ve Beşiktaşlı olmadıkları iddia edilen kongre üyelerinin...

Beşiktaş'ın başkanlık seçiminde gergin anlar

OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,() - 

Beşiktaş Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi devam ederken gergin anlar yaşandı. Dün yapılan mali kongrede Metal-İş sendikası üyesi ve Beşiktaşlı olmadıkları iddia edilen kongre üyelerinin oy kullandığı sırada salonda bulunan diğer üyeler tepki gösterdi. 
Kongre üyeleri uzun süre 'Sendika dışarı' ve 'Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır' diye tempo tuttu. Gerginlik bir süre devam ederken polis ekiplerinin olaya müdahale edip sendika üyelerini salon dışına çıkartmasıyla sona erdi. 
Salon dışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır Baran, "İskenderun'dan oy kullanmak için geldim. Benim oy hakkım elimden alınıyor. Böyle bir şey olamaz. Beşiktaşlı olmadığım söyleniyor. Böyle bir şey asla olamaz. Bunu ispat etsinler ben her türlü cezaya razıyım. Yaptıkları bütün ithamları da kabul ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Salondan görüntüler
-Detaylar
 

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