Beşiktaş'ın Avusturya kampı başladı

EHRENHAUSEN () - Beşiktaş, Avusturya kampına bugün yaptığı idman ile start verdi.

2 günlük iznin ardından Ehrenhausen'de toplanan siyah beyazlı kafile, Avusturya kampındaki ilk idmanını yaptı. Basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman 3 takım halinde değişmeli yapılan yarım saha turnuva maçları ile sona erdi.

Öte yandan teknik direktör Şenol Güneş'in yeni yardımcı antrenörleri Guti Hernandez ve İlhan Mansız, Avusturya kampında yapılan ilk antrenmana katıldılar.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına yarın sabah yapacağı antrenman ve akşam TSİ 18.00'de Shakhtar Donetsk ile oynayacağı hazırlık maçıyla devam edecek.

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