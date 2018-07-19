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Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Titograd Podgorica - B36 Torshvan: 1 - 2 İSTANBUL,() Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu.  Beşiktaş'ın 2'nci ön elemedeki rakibinin belli olacağı karşılaşmada...

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Titograd Podgorica - B36 Torshvan: 1 - 2

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn oldu. 
Beşiktaş'ın 2'nci ön elemedeki rakibinin belli olacağı karşılaşmada B36 Torshavn deplasmanda Titograd Podgorica'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Gradski Stadyumu'nda oynanan maçta Titograd 4'üncü dakikada Petrovic'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarı Titograd'ın üstünlüğüyle sona erdi. 
B36 Torshavn 51'inci dakikada Heinesen'in golüyle skora dnegeyi getirdi. 83'üncü dakikada Saag'ın attığı gol maçın skorunu ilan etti. 
B36 Torshavn 0-0'ın rövavşında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup ederek Beşiktaş'ın rakibi oldu. 

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