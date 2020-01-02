Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu açıklandı
İSTANBUL / Beşiktaş'ın devre arası Antalya kampı kadrosu belli oldu. Orkan Çınar, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic kamp kadrosuna alınmadı. Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın Antalya Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak. 10...
İSTANBUL /
Beşiktaş'ın devre arası Antalya kampı kadrosu belli oldu. Orkan Çınar, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic kamp kadrosuna alınmadı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın Antalya Gloria Sports Arena'da yapacağı antrenmanla başlayacak.
10 Ocak Cuma gününe kadar sürecek kamp çalışması için yarın saat 14.10’da özel uçakla Antalya'ya gidecek olan Siyah-beyazlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00’de gerçekleştirecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın Antalya kampı kadrosuna çağırdı 31 futbolcu şöyle;
"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Doğukan Özkan, Enzo Roco, Victor Ruiz, Douglas Santos, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan Özyakup, Emre Yıldız, Tyler Boyd, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Burak Yılmaz, Georges N’Koudou, Necip Uysal, Adem Ljajic, Pedro Rebocho, Ahmet Gülay, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, İlkay İşler, Rıdvan Yılmaz, Kerem Kalafat, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Abdoulay Diaby."
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