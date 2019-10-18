Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 8'inci haftasında yarın saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, MKE Ankaragücü maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti. Kadro şu oyunculardan oluşuyor: Loris Karius, Utku Yuvakuran, Douglas Santos, Erdoğan Kaya, Enzo Roco, Domagoj Vida, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Abdoulay Diaby, Güven Yalçın, Umut Nayir, Burak Yılmaz.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges-Kevin N'Koudou kafilede yer almadı. Üç maçlık cezasını tamamlayan Elneny ise kadroya alındı. Beşiktaş, karşılaşma için öğle saatlerinde Ankara'ya gidecek ve son antrenmanını yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.



