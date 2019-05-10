Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL,()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

İSPANYA BÜYÜKELÇİSİ JUAN GONZALEZ BARBA'DAN FUTBOL TAKIMIMIZA ZİYARET

İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ı ziyaret etti. Ziyarette Marmara Bölgesi İspanya Fahri Başkonsolosu Dr. Zeynel Abidin Erdem de yer aldı. Yardımcı antrenörler Guti Hernandez ve Miguel Peiro Montanana, antrenman öncesi ağırladıkları Barba ile bir süre sohbet etti ve Beşiktaş forması hediye etti. Ayrıca Necip Uysal da Nevzat Demir Tesisleri'ni gezen İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez Barba'ya Beşiktaş forması hediye etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

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