Beşiktaş'ın Alanyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İSTANBUL, ()

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. İdman; kuvvet, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman salonda yapılan denge ve kuvvet çalışmasının yer aldığı istasyon çalışmaları ile başladı. Daha sonra sahada pas çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan üç takımlı turnuva maçları ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah beyazlı takım, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

