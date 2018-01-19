türk porno porno izle mersin escort adult forum bayan escort istanbul escort istanbul escort bodrum escort eskisehir escort porno indir istanbul escort bayan ataşehir escort

Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman yeni belgeler istedi
ABD'de Atilla davası: Yargıç Berman...
Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 24 yaralı
Katliam gibi kaza 6 ölü...
ABD'den Türkiye'ye: Afrin'e operasyon yapmayın
ABD'den Türkiye'ye Afrin'e operasyon uyarısı
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 
Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine taziye telefonu 

Beşiktaş'ın acı günü: Mehmet Cemil Ulusel vefat etti

İSTANBUL, () Beşiktaş Kulübü eski müdürlerinden, kulübe 68 yıl hizmet eden ve Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil Ulusel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın birkaç...

Beşiktaş'ın acı günü: Mehmet Cemil Ulusel vefat etti

İSTANBUL, ()

Beşiktaş Kulübü eski müdürlerinden, kulübe 68 yıl hizmet eden ve Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanı Mehmet Cemil Ulusel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın birkaç gün önce hastanede yoğun bakımda ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldığı, elini tutan başkan Orman'ı tanıyarak gözleri yaşaran Ulusel, bugün hayata gözlerini yumdu. Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı Hicabi Gökdereli, yaşa bağlı hastalıkları ortaya çıkan Ulusel'i yaşatabilmek için ellerinden gelen tüm çabayı harcadıklarını ve kaybından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Mehmet Üstünkaya, Gazi Akınal ve Süleyman Seba gibi başkanların döneminde Beşiktaş'ta kulüp müdürlüğü yapan Divan Kurulu Üyesi Ulusel, aynı zamanda Asrın Beşiktaşlıları Derneği Başkanlığı yapıyordu. Mehmet Cemil Ulusel'in cenazesinin yarın öğleleyin Beşiktaş'taki Sinanpaşa Camii'nde kılınacak namaz ardından Ortaköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği ifade edildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314