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Beşiktaş, İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Karla karışık yağmur altında basına kapalı...

Beşiktaş, İM Kayserispor hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Karla karışık yağmur altında basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışmaları ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman minik kale maç, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah beyazlılar hazırlıklarına yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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