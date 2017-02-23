İSTANBUL /
Beşiktaş, ilk maçta 3 - 1 mağlup ettiği İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı evinde de 2 - 1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi
İSTANBUL /
23 Şubat 2017 Perşembe 22:50
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