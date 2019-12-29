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Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını farklı Gençlerbirliği galibiyeti ve toplam 30 puan ile tamamladı. 2019-2020 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı ve 7 yeni transferle başlayan siyah beyazlılar bir de olağanüstü...

SPOR 29.12.2019, 11:16
Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi
Beşiktaş, Süper Lig'in ilk yarısını farklı Gençlerbirliği galibiyeti ve toplam 30 puan ile tamamladı.
2019-2020 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı ve 7 yeni transferle başlayan siyah beyazlılar bir de olağanüstü kongre görüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerini de değiştirdi.
KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ
Geçen sezonun ilk yarısında iyiden iyiye hissedilmeye başlanan ve Pepe, Babel, Negredo, Love, Quaresma, Medel, Adriano, Kagawa gibi yıldızların ayrılmasına sebep olan ekonomik krizin, ligin ilk yarısında tavan yaptığı Beşiktaş, sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Paraların bir türlü ödenemediği kulüpte aniden kongre kararı alan Fikret Orman bir daha aday olmadı ve olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.
Diğer taraftan, sistem değişikliği ve kampta yaşanan sakatlıkların lige yansımasıyla ilk 6 haftada kabusu gören teknik patron Abdullah Avcı ve öğrencileri de Beşiktaş'ın lig tarihindeki en kötü başlangıcıyla 6 maçta sadece 5 puan toplayıp dibe çakıldı. Beşiktaş, 7'nci haftada yaşanan olağanüstü kongre ve yeni yönetimin ödediği geçmişe dönük alacaklara sakatların iyileşmesinin de eklenmesiyle, bu haftadan itibaren atağa kalktı. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, 14'üncü haftada 2'nciliğe kadar yükselse de art arda gelen BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle 5'inci sıraya gerilerken son haftayı ve ligin ilk yarısını ise 4-1'lik farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamladı.
ABDULLAH AVCI HER ŞEYE RAĞMEN GEÇEN SEZONU GEÇTİ
Siyah beyazlılarda teknik direktör Abdullah Avcı ilk devrenin en çok tartışılan birkaç isminden biri oldu.
Yeni sistemi ilk 6 haftada işlemeyen Avcı, yüzlerce pasın yapıldığı ama gol pozisyonuna çok çok az girildiği sisteminden vazgeçti ve sonuç odaklı oyuna döndü. Bu süreçte takımı oldukça fazla kontratak yiyen Avcı, Atiba-Elneny'den de yeni bir ikili yaratarak bu soruna çözüm buldu. İlk 6 hafta 8 atıp, 12 gol yiyen Beşiktaş, bu değişikliklerden sonraki 11 haftada 19 atıp, 10 gol yedi ve averajı artıya geçti. Lig başındaki felaket haftalarda sürekli eski teknik direktör Şenol Güneş ile kıyaslanan Avcı, 6 maçta 5 puanla, geçen sezon aynı haftada 11 puan toplayan Güneş'in oldukça gerisindeydi. Avcı son 11 haftada aldığı puanlarla durumu tersine çevirdi ve 30 puan alarak geçen sezonun ilk devresini 26 puanla geçiren Güneş'in takımını 4 puan fazlasıyla geçmeyi başardı.
ROTASYON TERSİNE DÖNDÜ, AVRUPA'DA AVERAJ EKSİYİ GÖRDÜ
Tecrübeli teknik adam ligde takımı biraz toparlamasına rağmen Avrupa maçlarında tam bir hayal kırıklığı yaşattı. Ligde alınan kötü sonuçların da etkisiyle rotasyonu genelde Avrupa maçlarında yapmayı tercih eden ve bu yüzden sert eleştirilere hedef olan Avcı ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır çekmekten 5'inci maçın son 15 dakikasında kurtulabildi. Beşiktaş, Abdullah Avcı ile Avrupa Ligi'nde 6 maçta 1 galibiyet ve 5 mağlubiyet alırken, 6 gol atıp 15 gol yedi ve -7 averaj ile son yılların en kötü performansını sergiledi.
Siyah beyazlılar cezası sebebiyle geçen yıl katılamadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Anagold 24Erzincanspor'u 3-0 ve 0-2'lik sonuçlarla geçerek son 16 turuna kaldı.
MAĞLUBİYET VE GALİBİYET EŞİT, YEDİĞİ GOL DAHA FAZLA
Abdullah Avcı ve öğrencileri ilk devrede lig, Avrupa ve Türkiye Kupası olmak üzere 25 resmi maça çıkarken galibiyet ve mağlubiyet sayısında 11-11 ile eşitliği yakaladı. 4 maçı beraberlikle tamamlayan siyah beyazlılar 25 resmi maçta 36 gol atarken kalesinde 39 gol gördü ve belki de uzun süre sonra ilk devreyi tüm resmi maçların toplamında eksi averajla kapatmış oldu.
YENİ TRANSFERLERDEN SADECE ELNENY VE BİRAZ RUİZ
Beşiktaş, transferlerin faydası açısından da son yıllardaki en kötü dönemini geçirdi.
7 yeni oyuncuya Ljajic'in zorunlu satın alma bedeli eklenince toplamda 16 milyon Euro bonservis ve kiralama parasına imza atan siyah beyazlılar, ilk yarıda bu imzaların karşılığını alamadı.
Abdullah Avcı'nın Visca'sı olacak diye lanse edilen Tyler Boyd, gözden en çabuk düşen oyuncu olurken, Rebocho, N'Koudou ve Diaby zaman zaman saman alevi şeklinde parlayan performanslarıyla taraftarın gözüne çok fazla giremedi. Büyük umutlar bağlanan Douglas ise birkaç maç oynadıktan sonra 9'uncu haftada sakatlandı ve devrenin kalanını tedavi olarak geçirdi. Yeni transferlerden sadece Arsenal'den kiralanan Mohamed Elneny tüm spor kamuoyunun ve taraftarın takdirini kazandıran bir performans sergiledi. Mısırlı oyuncunun takımda kalması isteniyor ancak satın alma bedelinin 18 milyon Euro olması bu transferi imkansız kılıyor. Beşiktaş'a gelinceye kadar sezonda ortalama 35-40 maç oynayan Victor Ruiz ise başarılı olmasına rağmen ilk kez ve sürekli sakatlıklarla boğuşmaktan sadece 10 maçta oynayabildi.

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