Beşiktaş ikinci hazırlık maçında farklı galip geldi

Beşiktaş - Gyirmot: 4-1

Slovakya kampı tamamlandı

ALİ DANAŞ - SAMORİN /

Beşiktaş, Slovakya kampında yaptığı ikinci hazırlık maçından farklı galibiyetle ayrıldı.

Macaristan 2'nci Lig ekiplerinden Gyirmot FC Gyor ile karşılaşan siyah beyazlılar, Macar rakibini 4-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Love (2), Oğuzhan ve Babel atarken Gyirmot'un golü Horvarth'tan geldi. Siyah beyazlılar Babel ile bir de penaltı kaçırdı.

BU KEZ ASLAR SAHADA

Teknik direktör Şenol Güneş, Gyirmot karşısına as oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadro ile çıktı. Kalede Ersin'e şans veren tecrübeli teknik adam geri dörtlüyü Necip, Medel, Mitrovic ve Caner'den oluşturdu. BCF Siofok maçında olduğu gibi 4-4-2 dizilişini deneyen Şenol Güneş, orta sahada Lens, Oğuzhan, Tolgay, Babel, ileri ikilide de Vagner Love ve Larin'e görev verdi.

Maçın başından itibaren oyun üstünlüğünü elinde bulunduruan Beşiktaş, 21'inci dakikada Love ile öne geçti. 40'ıncı dakikada Oğuzhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Babel kaçırınca ilk yarı 1-0'lık skorla tamamlandı.

Siyah beyazlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek farka ulaştı. Oğuzhan'ın 49'uncu dakikadaki golüyle skor 2-0'a gelirken, sezon başı çalışmalarının en formda iki oyuncusundan biri olan Love 70'inci dakikada kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü attı. Golden sonra da ataklarını sürdüren Beşiktaş'ın 4'üncü golü 72'nci dakikada Babel ile geldi. Beşiktaş'ın temposu 4'üncü golden sonra düşünce, Gyirmot son dakikada Horvarth ile golü bularak maçın 4-1 bitmesini sağladı.

SLOVAKYA KAMPI TAMAMLANDI

Beşiktaş, Gyirmot maçı ile Slovakya kampını tamamladı. 30 Haziran'dan bu yana çalışmalarını Slovakya'nın Samorin bölgesinde sürdüren siyah beyazlılar, 8 gün süren ilk etabı Gyirmot maçı ile noktaladı. Maçın ardından Türkiye'ye dönmeyecek olan futbolcular iki gün izin yapacak. İkinci etap kampı için 11 Temmuz'da Avusturya'da toplanacak olan Beşiktaş kafilesi, 4 hazırlık maçı yapacağı ikinci etap kampını Ehrenhausen bölgesinde gerçekleştirecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Beşiktaş - Gyirmot maçından görüntüler

(FOTOĞRAFLI)