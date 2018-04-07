Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi: "Taraftarlar desteklerini esirgemesin"

"İpi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum"

"Başkanın açıklaması tamamen iyi niyetli"

Ali DANAŞ-Olgucan KALKAN/İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe'yi 5-1 yenen Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çok güzel ve herkesin keyif aldığı bir futbol oynandığını söyleyen Çebi, "Larin'in golü beni çok mutlu etti, çok keyif aldım. Medel'in muazzam bir futbolu vardı. İstekli ve arzuluydu. Takım istekli ve arzulu olduğu zaman sonuç geliyor çünkü Beşiktaş çok iyi bir takım. Bu takımı herhalde Beşiktaş taraftarı oynatabiliyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Desteklerini esirgemesinler. Bu muhteşem taraftara binlerce kere teşekkür ediyorum, işi galiba onlar bitirecek" dedi.

"İPİ GÖĞÜSLEYENİN BEŞİKTAŞ OLACAĞINA İNANIYORUM"

Camianın istek ve arzusunda herhangi bir değişiklik olmadığını belirten Çebi, "Sezona nasıl başladıysak arkadaşlarımızın istek ve arzuları devam ediyor. Futbolun fıtratında bunlar var, zaman zaman yeniliyorsunuz, diğer takımlar öne geçiyor ama sonunda ipi göğüsleyenin Beşiktaş olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIN AÇIKLAMASI TAMAMEN İYİ NİYETLİ"

Takımdaki birlik ve beraberlik ruhunu sahada gördüklerini söyleyen Çebi "Medel'in tarzı, Larin'in golü aslında çok önemli mesajlar" dedi.

Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Demba Ba ile ilgili yaptığı açıklamalar ve bu açıklamaların kamuoyunda tepki çekmesi hakkında ise "Başkanın o anki açıklaması tamamen iyi niyetli. Biz Demba Ba'yı hakikaten seviyoruz, bugün gol atsa da sevecektik. Göztepe yenseydi de sevecektik. Demba bizim için kıymetli bir futbolcu. Başkanın duygusal bir açıklaması oldu, bunu kötü niyetli yorumlamak doğru değil. Niyet kötüyse, herkes istediği gibi niyetini kötü kullanarak iyi niyetli açıklamaları kötü niyetli gibi göstermeye çalışır. Demba'yı seviyoruz, bu bizde oynayacağı anlamına gelmez. Bizden giden birçok futbolcu var, hepsi çok kıymetli. Hepsinin Beşiktaş formasında alın teri var. Onları sevdiğimizi belirtmemizin arkasında ne gibi bir art niyet olabilir ki" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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