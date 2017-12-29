Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Flash....!!!!! Asgari ücret 2018 yılında net 1,603 lira
Asgari ücret 2018 yılında net...
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonu.... 1.5 milyon kişinin oynadığı belirlendi
Kuyumcu soygunu sırasında çatışma 1 ölü 2 yaralı... İşte çatışma anı görünteliri...
Kuşumcu ile hırsızın çatışma anı...
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri başladı
ABD İstanbul Başkonsolosluğu'nda vize işlemleri...

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL / Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Sevk...

Beşiktaş İkinci Başkanı Çebi, PFDK'ya sevk edildi

İSTANBUL /

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
Sevk raporları şöyle;
1- BURSASPOR Kulübü'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BUCASPOR Kulübü'nün 26.12.2017 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-BUCASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- KAYSERİSPOR Kulübü görevlisi OĞUZHAN ERDOĞMUŞ'un 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR- ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR- ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu MAICON MARQUES BITENCOURT'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 28.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- ATİKER KONYASPOR Kulübü'nün 27.12.2017 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- OSMANLISPOR FK'nın futbolcusu ANIL KARAER'in 28.12.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.- OSMANLISPOR FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü idarecisi AHMET NUR ÇEBİ'nin 27.12.2017 tarihinde televizyon programında yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca 29.12.2017 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,