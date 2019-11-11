banner314

banner325

Son Dakika

Beşiktaş için Trabzonspor mağlubiyeti milat oldu

Süper Lig'in 11'inci haftasında dün Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenip puanını 18'e yükselterek 8'inci basamakta yer alan Beşiktaş, çıkışını sürdürdü ve milli maç arasına oldukça moralli girdi. Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne oldukça...

SPOR 11.11.2019, 11:56
Beşiktaş için Trabzonspor mağlubiyeti milat oldu
Süper Lig'in 11'inci haftasında dün Yukatel Denizlispor'u 1-0 yenip puanını 18'e yükselterek 8'inci basamakta yer alan Beşiktaş, çıkışını sürdürdü ve milli maç arasına oldukça moralli girdi.
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ne oldukça kötü bir başlangıç yapan siyah beyazlılar Braga mağlubiyetiyle Avrupa'ya veda etse de ligde son 3 maçta 3 galibiyet alarak şampiyonluk için iddialı konuma gelmesini bildi.
TRABZONSPOR MAĞLUBİYETİ MİLAT OLDU
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın uygulamaya çalıştığı yeni sistemin sancılarını, sakatlıkların da çok olmasıyla, ilk haftalarda fazlasıyla çeken Beşiktaş için 6'ncı haftadaki Trabzonspor maçı adeta milat oldu. İlk beş maçta sadece 5 puan toplayan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı, 6'ncı haftada Trabzon'da da bozguna uğradı ve 4-1'lik mağlubiyetle İstanbul'a döndü.
AVCI SİSTEM ISRARINI BIRAKTI, BEŞİKTAŞ YÜKSELİŞE GEÇTİ
Tecrübeli teknik adam, geleceğinin tartışılmaya ve istifaya davet edilmeye başlandığı bu mağlubiyetin ardından, bol pasa dayalı sistemden vazgeçerek doğrudan sonuç odaklı oyuna geçiş yaptı. Avcı, bu kararının olumlu etkilerini kısa sürede almaya başladı. 6'ncı haftayı 5 puan ile düşme hattında geçiren Beşiktaş, 7'nci haftadan itibaren büyük bir çıkış yaşamaya başladı ve sonraki 5 maçta 13 puan topladı. Siyah beyazlılar bu 5 maçlık seride Aytemiz Alanyaspor, Galatasaray, Antalyaspor ve Yukatel Denizlispor'u yenerken sadece MKE Ankaragücü ile berabere kaldı ve 5 olan puanını 18'e çıkararak yeniden şampiyonluk potasının içine girdi.
DEFANS VE KARIUS TOPARLANDI
Bu süre içinde Beşiktaş'ın defansının ve kaleci Karius'un da bir hayli toparlandığı ve kendine geldiği de net bir şekilde görülüyor. İlk 6 maçta 12 gol yiyen Beşiktaş defansı, birçok oyuncunun sakat olması ve defansın neredeyse her maçta değişmesine rağmen son beş maçta sadece 1 gol yiyerek toplanan 13 puana büyük katkı sağladı.
YENİ YÖNETİM AVCI'YA DESTEK OLDU, GALİBİYETLER PEŞ PEŞE GELDİ
Beşiktaş'ın son beş maçtaki yükselişinde yeni seçilen Ahmet Nur Çebi yönetiminin de katkısı tartışılmaz.
Seçilir seçilmez Erdal Torunoğulları ve Emre Kocadağ ile birlikte Ümraniye'de yatıp kalkan başkan Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'nın istifaya davet edildiği günlerde kendisine destek çıkarak, futbolculara ve taraftara teknik direktörün yanında olduğunu gösterdi. Bu arada futbolcuların geçmişe dönük alacaklarının da ödenmesi doping etkisi yaptı ve üstü üste galibiyetler geldi.

Yorumlar (0)
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 11 Kasım 2019
İmsak 06:13
Güneş 07:40
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:56
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6