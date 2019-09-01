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Beşiktaş için Diony iddiası
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala forvet takviyesi için çalışmalarına devam Beşiktaş için bir iddia da Fransa'dan geldi. Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, siyah beyazlıların Lois Diony'in kiralanması...
SPOR 31.08.2019, 21:20
Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala forvet takviyesi için çalışmalarına devam Beşiktaş için bir iddia da Fransa'dan geldi.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, siyah beyazlıların Lois Diony'in kiralanması için kulübü St. Etienne ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Yarın oynanacak Marsilya maçının kadrosuna dahil edilmeyen 26 yaşındaki golcü oyuncunun Beşiktaş'a kiralanacağı iddia edildi. Diony'in Fransız ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, siyah beyazlıların Lois Diony'in kiralanması için kulübü St. Etienne ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.
Yarın oynanacak Marsilya maçının kadrosuna dahil edilmeyen 26 yaşındaki golcü oyuncunun Beşiktaş'a kiralanacağı iddia edildi. Diony'in Fransız ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2021 tarihinde sona erecek.
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