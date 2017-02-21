Beşiktaş-H.Beer Sheva maçını Matej Jug yönetecek

İstanbul () - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ın İsrail'in H. Beer-Sheva takımıyla 23 Şubat Perşembe günü oynayacağı Son 32 Turu rövanş maçını Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Matej Jug yönetecek.

Vodafone Arena Stadı'nda 21.00'de başlayacak karşılaşmada Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak. Tomislav Pospeh'un dördüncü hakem olarak görev alacağı karşılaşmanın ilave yardımcı hakemliklerini ise Rade Obrenovic ve Dejan Balazic olacak.