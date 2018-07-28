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Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Basına açık olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın...

Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL () - Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2'nci ön eleme turu rövanşında B36 Torshavn ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına açık olarak yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme kondisyon ve taktik çalışmasıydı. B36 Torshavn maçında oynayan oyuncular streching çalışması, 5’e 2 çalışması ve ayak tenisi oyunu çalışması yaparak antrenmanı tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile antrenmana başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ve streching çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 10.00’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

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