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Beşiktaş hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Beşiktaş hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor Eto'o 'dan Beşiktaş'a göz teması ALİ DANAŞ, Antalya- Süper Lig'in 2.devresine Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı kamp ile hazırlanan Beşiktaş günün ilk antrenmanını sabah 11:00'de...

Beşiktaş hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Beşiktaş hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor

Eto'o 'dan Beşiktaş'a göz teması

ALİ DANAŞ, Antalya-

Süper Lig'in 2.devresine Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı kamp ile hazırlanan Beşiktaş günün ilk antrenmanını sabah 11:00'de yaptı.

Hafif tempoda yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Takım toplantısının ardından iki gruba ayrılan futbolcular 20 dakika top kapma oyunu oynadı. Pas çalışmasının ardından ikili üçlü top sürerek şut atan futbolcular dar alanda çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

Afrika Kupası'na giden Aboubakar ile sakatlığı devam eden Ömer Şişmanoğlu idmana katılmadı.Sol ayak bileğinde ağrı hisseden Necip Uysal tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı.

YABANCI FUTBOLCULARIN AİLELERİ ANTRENMANI İZLEDİ

Beşiktaş'ın antrenmanı yabancı futbolcuların aileleri de izledi.Marcelo ve Rhodolfo ile yardımcı antrenör Miguel'in çocukları antrenman sonrası sahaya inerek babalarıyla top oynadı.

AYNI SAHADA ÇALIŞAN ANTALYASPOR'DAN ETO'O İLE SİYAH-BEYAZLI TAKIM OYUNCULARI İLE GÖZ GÖZE GELDİ

Öte yandan Beşiktaş'a transferi gündemde olan Eto'o ile anlık göz teması yaşandı. Aynı otelde kalan ve aynı sahada çalışan Antalyaspor'dan Eto'o ile siyah-beyazlı takım oyuncuları çok kısa bir süre göz göze geldi. Antrenmanı tamamlayan Antalyaspor'da oyuncular yan sahadan çıkarken, antrenmana başlamak üzere olan Beşiktaşlı oyunculara doğru bakan Eto'o yürümeye devam ederek sahadan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan görüntü

-Futbolcuların ailelerinden görüntüler

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