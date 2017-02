Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçının ardından

Ahmet Nur Çebi: "O takım kolay, bu basit diye bir şey söylenemez"

Hapoel Beer Sheva'yı ilk maçta 3-1, ikinci maçta da 2-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'na kalmayı başaran Beşiktaş'ta 2. Başkan Ahmet Nur Çebi, karşılaşma sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bundan sonra kalan 16 takım arasında mücadele edeceklerini belirten Çebi, "İnşallah iyi bir kura çekip yolumuza devam ederiz. Her takımı çok ciddi göreceksiniz. Herkesin emeği var, saygı duyacaksınız. 'O takım kolay, bu basit' diye bir şey söylenemez" ifadelerini kullandı.



ŞAMPİYONLUK ÖYLE ÇOK BASİT BİR OLAY DEĞİL



Galatasaray ile pazartesi günü oynanacak olan derbi maçla ilgili olarak da konuşan Çebi, "Ligde bir avantajımız olduğunu kabul edebiliriz ancak işimiz hala çok zor. 13 maçımız var ve her biri çok önemli. Küme düşme mücadelesi veren takımlar var ve o takımlar çok çetin maçlar çıkaracaktır. Bunu kabul etmeliyiz. Her maçı derbi gibi görmemiz gerekir. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan maçlar derbi konusunda ritüel anlamını taşıyor. Ancak şampiyonluk öyle çok basit bir şey değil. Hepimizin tek vücut olduğu bir mücadele dönemi çoktan başladı ve sonuna kadar devam etmek zorunda" diye konuştu.



BÜLENT YILDIRIM ADALETLİ VE HAKKANİYETLİ BİR MAÇ YÖNETECEK



Derbinin hakemi Bülent Yıldırım hakkında sorulan bir soru üzerine de konuşan Ahmet Nur Çebi, "Ben Bülent Yıldırım'ın çok eski bir hakem olduğunu çok iyi biliyorum, sizler de biliyorsunuz. Sonuçta hakemdir ve Türk hakemidir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tayin ettiği bir isimdir. Çıkıp da adaletli ve hakkaniyetli bir maç yöneteceğinden şüphem yok. Umarım hata yapmaz" diyerek sözlerini noktaladı.



METİN ALBAYRAK: "BİR GÜN HEDEFİMİZ AVRUPA KUPASINI KALDIRMAK"



Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Metin Albayrak da, "Bir gün hedefimiz Avrupa kupasını kaldırmak" şeklinde konuştu



Albayrak, UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir kura çekmek istediklerini ifade ederek, "İyi bir kura çekerek bir üst tura gitmek istiyoruz. Bizim için Avrupa Ligi de ligdeki şampiyonluk gibi önemli. İkisini de beraber götürüyoruz. Bundan sonra hedefimiz üçüncü yıldız ve Avrupa'da gidebildiğimiz en son nokta. Kendimize güveniyoruz. Ülkemizi iyi temsil edeceğiz. Avrupa'da daha yukarılara gitmek istiyoruz. Bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Bir gün hedefimiz Avrupa kupasını kaldırmak" ifadelerini kullandı.



Pazartesi günü önemli bir derbiye çıkacaklarını vurgulayan Albayrak, "İyi hazırlanıyoruz. Takımımız iyi" yorumunda bulundu.



CENK TOSUN: "BİR SONRAKİ TURU DA GEÇİP ADIMIZI EN İYİ 8'E YAZDIRMAK İSTİYORUZ"



Basın mensuplarına konuşan Siyah-beyazlı futbolcu Çenk Tosun da, "Hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Hem içeride hem dışarıda kazandık. Son 16'ya kaldık. Şimdi kurayı bekliyoruz. Bir sonraki turu da geçip adımızı en iyi 8'e yazdırmak istiyoruz" dedi.



Cenk şöyle konuştu;



"Bizim için hiçbir takım fark etmez. Avrupa Ligi'nin en iyi 16 takımı kaldı. Hepsi iyi, hepsi isimli takım. O yüzden bizim için isim fark etmiyor. Bu nedenle belirlediğim bir isim yok aklımda.



Performansımın büyük bir sırrı yok. Transferler geliyor, gidiyor ben işimi yapmaya çalışıyorum ve iyi çalışıyorum. Onun da meyvelerini sahada alıyorum. Hoca şans verdiği anda elimden geleni yapıp gollerimi atmaya çalışıyorum."



ABOUBAKAR: "KAMERUN'LA ŞAMPİYON OLDUKTAN SONRA BURADA DA ŞAMPİYON OLURSAM HARİKA OLUR"



Takımı adına bir gol atan ve sakatlanarak oyundan çıkan Vincent Aboubakar da, "Bu akşam en önemlisi turu geçmekti. Çok mutluyuz. En güzeli de burayı gelen insanları ve ailelerimizi mutlu ettik. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz" şeklinde konuştu.



Golcü oyuncu sözlerine şöyle devam etti;



"Ben sezon öncesi hazırlık kampını Beşiktaş'la geçirememiştim. Adapte oldukça takım arkadaşlarımla iletişimimim kuvvetlendi. Onlarla iletişim sağlamlaştıkça bunun faydalarını görmeye başladık.



Kamerun'la şampiyon olduktan sonra burada da şampiyon olursam harika olur. Zaten en büyük hayalim bu şu anda."

