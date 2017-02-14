Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva ile deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, top kontrol çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Bu arada Caner Erkin bireysel programına devam etti.

Beşiktaş, yarın sabah saat 12.00'de özel uçakla Tel Aviv'e gidecek ve karayolu ile Beer Sheva şehrine geçecek. Siyah-beyazlılar son çalışmasını maçın oynanacağı statta TSİ 22.00'de yapacak, antrenmandan önce TSİ 21.30'da teknik direktör Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek.

İSTANBUL /