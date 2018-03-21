Beşiktaş - Halkbank: 3-2

İSTANBUL,()
SALON: Akatlar
HAKEMLER: Ramazan Demiröz, Mehmet Gül
BEŞİKTAŞ: Seda, Şeyma, Dilara, Rykhliuk, Biryukova, Tokarska, Pınar (L) (Azizova, Hümay, Simay)
HALKBANK: Aslıhan, Fulden, Hande Naz, Ramirez, Salas, Sanchez Perez, Derya (L) (Simge, Eylül (L), Mariana, Burcu Tutku)
SETLER: 23-25, 24-26, 25-17, 25-23, 17-15
SÜRE: 146 dakika (25, 33, 26, 31, 31)
Vestel Venus Sultanlar Ligi Play-off 5-8'incilik Klasman Etabı ilk karşılaşmasında Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakayı, konuk Halkbank'ı 23-25, 24-26, 25-17, 25-23 ve 17-15'lik setlerle 3-2 mağlup eden ev sahibi Beşiktaş kazandı.
(FOTOĞRAFLI)