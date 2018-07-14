Beşiktaş günün ilk çalışmasını tamamladı 

AVUSTURYA, ()

Beşiktaş, Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.

Beşiktaş, kamp çalışmalarına bu akşam TSİ saat 19.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

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