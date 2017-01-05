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Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

ANTALYA,() - SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı kamp ile hazırlanan Beşiktaş, günün ilk çalışmasını salonda yaptı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör...

Beşiktaş günün ilk çalışmasını salonda yaptı

ANTALYA,() - SPOR Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'nın Belek bölgesinde yaptığı kamp ile hazırlanan Beşiktaş, günün ilk çalışmasını salonda yaptı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.



Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman denge ve kondisyon çalışmasıydı. Antrenman 2 grup halinde salonda yapılan ısınma ve streching çalışmaları ile başladı. Futbolcular istasyonlardan oluşan parkurda değişmeli olarak denge ve kuvvet çalışmaları yaptı.



Siyah-beyazlılar, kamp çalışmalarına 17.30'da basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

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