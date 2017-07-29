Beşiktaş günün ikinci idmanını tamamladı

Beşiktaş İspanya'nın Marbella kentindeki hazırlıklarının 6. gününü akşam yaptığı idman ile tamamladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saat sürdü.

Isınma hareketleri ve streching çalışmaları ile başlayan idman istasyon ve şut antrenmanı ile devam etti. İkinci bölümde yapılan çift kale maç ile antrenman sona erdi.

Hafif sakatlığı bulunan Cenk Tosun bireysel antrenör eşliğinde çalıştı.

Beşiktaş İspanya kampını yarın akşam Real Betis ile oynayacağı maç ile tamamlayacak. Estadio Municipal De La Linea'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Antrenman

ALİ DANAŞ - MARBELLA -

