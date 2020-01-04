Flaş HaberErdoğan'ın başkanlığında güvenlik zirvesi
Son Dakika
Beşiktaş, günün ikinci antrenmanını yaptı
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını bu akşam Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü. Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği...
SPOR 04.01.2020, 20:35
Beşiktaş, devre arası kamp çalışmalarını bu akşam Antalya Gloria Sports Arena'da yaptığı idmanla sürdürdü.
Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftar ile antrenman öncesinde bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ'ın da izlediği basına kapalı çalışma, 1.5 saate yakın sürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı çalışmalar ve yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile sona erdi.
Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşlarımızın yakınları ve bir grup taraftar ile antrenman öncesinde bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah beyazlılar, kamp çalışmalarına yarın saat 11.00 ve 18.00’de yapacağı antrenmanlarla devam edecek.
7°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 04 Ocak 2020
|İmsak
|06:51
|Güneş
|08:22
|Öğle
|13:14
|İkindi
|15:35
|Akşam
|17:56
|Yatsı
|19:22
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|15
|15. Konyaspor
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|17
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|17
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Fatih Karagümrük
|17
|23
|12. Giresunspor
|17
|21
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|20
|58
|2. Leicester City
|21
|45
|3. Man City
|21
|44
|4. Chelsea
|21
|36
|5. M. United
|21
|31
|6. Tottenham
|21
|30
|7. Wolverhampton
|21
|30
|8. Sheffield United
|21
|29
|9. Crystal Palace
|21
|28
|10. Arsenal
|21
|27
|11. Everton
|21
|25
|12. Southampton
|21
|25
|13. Newcastle
|21
|25
|14. Brighton
|21
|24
|15. Burnley
|21
|24
|16. West Ham
|20
|22
|17. Aston Villa
|21
|21
|18. Bournemouth
|21
|20
|19. Watford
|21
|19
|20. Norwich City
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|19
|40
|2. Barcelona
|18
|39
|3. Sevilla
|19
|35
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Valencia
|19
|31
|7. Getafe
|19
|30
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|19
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|19
|14
|20. Espanyol
|18
|10