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Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,() Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık...

Beşiktaş, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Olgucan KALKAN / İSTANBUL,()

Spor Toto Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, maçın hazırlıklarını bugün sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Topla yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan idman, kuvvet çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 2 grubu ayrılan oyunculardan, bir grup dar alanda top kapma ve pas çalışması yaparken, diğer grup ise pas ve şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenman 4 gruba ayrılan oyuncuların dar alanda yaptığı turnuva ile sona erdi. Turnuvayı Tolga Zengin, Caner Erkin, Tolgay Arslan, Pepe,Vagner Love ve Mustafa Pektemek'in yer aldığı turuncu takım kazandı. Turuncu takım antrenmanın sonunda basın mensuplarına galibiyet pozu verdi. 
FİKRET ORMAN ANTREMANI TAKİP ETTİ
Öte yandan başkan Fikret Orman da siyah-beyazlı ekibin antrenmanını bir süre saha kenarından takip etti. 
FABRİ VE GÖKHAN TÖRE İZİNLİ
Antrenmana ikiz çocukları olduğu için İspanya'ya giden Fabri ve izinli Gökhan Töre katılmadı. Tedavisi devam eden Gökhan Gönül'ün de yer almadığı çalışmada, dünkü antrenmana katılmayan İspanyol golcü Alvaro Negredo antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan görüntüler
- Fikret Orman'dan detaylar
-Turuncu takımın galibiyet pozu

03.04.2018 - Haber Kodu : 180403073
03.04.2018 - Haber Kodu : 180403078

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