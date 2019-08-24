Beşiktaş - Göztepe: 3-0

Olgucan KALKAN - Özgür KABAN / İSTANBUL, ()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Medel (Dk. 67 Necip), Oğuzhan (Dk. 84 Muhayer), Boyd (Dk. 61 N’Koudou), Ljajic, Lens, Güven

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Titi, Sanneh, Leo, Borges (Dk. 75 Alpaslan), Poko, Serdar, Yasin (Dk. 61 Castro), Deniz, Eren (Dk. 46 Halil)

GOLLER: Dk. 45+2 Güven, Dk. 54 Caner, Dk. 59 Ljajic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Poko (Göztepe) - Ruiz (Beşiktaş)

Süper Lig’in 2’nci haftasının açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2’nci dakikada Güven Yalçın, 54’üncü dakikada Caner Erkin ve 59’uncu dakikada Adem Ljajic kaydetti.

6’ncı dakikada Ljajic’in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Güven’in uzak mesafeden yaptığı sert vuruşta direğe çarpan top oyun dışına çıktı.

42’nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Oğuzhan’ın uzak mesafeden çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra kaleci Beto topun sahibi oldu.

45+2’nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Paslaşarak kullanılan kornerin ardından Lens pasını Caner’e aktardı. Sol çizgiden ceza sahasına giren Caner’in içeri çevirdiği topta, Güven bekletmeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

54’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Caner’in ortasında Vida topa hamle yapsa da dokunamadı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

59’uncu dakikada Lens’in pasıyla sol kanatta topla buluşan Ljajic rakibini geçtikten sonra ceza sahasına girdi. Ljajic’in ceza sahasına girdikten yaptığı vuruşta meşin Beto’nun müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

65’inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Ruiz’in ortasında ceza sahasındaki Medel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.

79’uncu dakikada Necip’in pasıyla savunma arkasına sarkan Lens, kaleci Beto’nun önde olduğu görünce bekletmeden vurdu. Portekizli file bekçisi son anda topu yumruklamayı başardı.

90+2’nci dakikada Poko’nun pasında Beşiktaş savunmasına çarpan topta Alpaslan’ın bekletmeden yaptığı vuruşta Karius’un müdahale ettiği top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Göztepe’yi 3-0 mağlup etti.

N’DOUDOU FORMAYI GİYDİ

Beşiktaş’ın geçtiğimiz günlerde kadrosuna kattığı Kevin N’Koudou siyah-beyazlı taraftarların karşısında çıktı. Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan 24 yaşındaki kanat oyuncusu, 61’inci dakikada Tyler Boyd’un yerine oyuna dahil oldu. Fransız futbolcu görev aldığı 29 dakikada gösterdiği performansla dikkatleri üstüne çekmeyi başardı.