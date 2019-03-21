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Beşiktaş, Gökhan Töre'ye disiplin soruşturması başlattı

İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, bugün sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı yönetim ve takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Töre için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı. Siyah beyazlı kulüpten...

Beşiktaş, Gökhan Töre'ye disiplin soruşturması başlattı

İSTANBUL () - Beşiktaş Kulübü, bugün sosyal medya hesabı üzerinden siyah beyazlı yönetim ve takımdaki geleceği ile ilgili açıklamalarda bulunan Gökhan Töre için disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.
Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş JK'nın hala sözleşmeli oyuncusu olan Gökhan Töre'nin yaptığı gerçekleri çarpıtan yazılı açıklamasını her Beşiktaş taraftarı gibi büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle okumuş bulunuyoruz. Oyuncunun yaptığı yazılı açıklamanın ardından kulübümüz tarafından hakkında disiplin soruşturması başlatılmış olup, ayrıca kendisiyle ilgili hukuki sürecin de başlatılacağını kamuoyuna ve Beşiktaş camiasına saygılarımızla duyururuz" denildi.

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