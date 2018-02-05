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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına...

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,() - BEŞİKTAŞ, Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final rövanşında Gençlerbirliği ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.
Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Sahada yapılan ısınma koşuları ile başlayan idman streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla sürdü. İdman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, bu akşam saat 18.30'da özel uçakla Ankara'ya giderek kampa girecek.

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