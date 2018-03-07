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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL / Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan...

Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı

Ali DANAŞ - İSTANBUL /

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.
Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan idman 1.5 saate yakın sürdü. Takım toplantısının ardından ısınma koşuları ile başlayan idman top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Çift kale maçın ardından yapılan şut çalışması ile antrenman sona erdi. Çift kale maç esnasında Oğuzhan ve Tosic arasında yaşanan ufak çaplı gerginlik teknik direktör Şenol Güneş'in antrenmanı durdurarak iki oyuncuyu da uyarması ile büyümeden önlendi.
Dizi oyuncusu Aras Bulut İynemli, BJK TV ile röportaj yaptıktan sonra antrenmanı takip etti. İynemli, antrenmanın ardından oyuncularla bir süre sohbet etti.
İzinli olan Quaresma ve Adriano ile salonda çalışan Talisca ve Caner idmana katılmadı. Pepe'nin ise tedavisine devam edildi.
Beşiktaş, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Antrenmandan detaylar
- Aras Bulut İynemli ile futbolcular

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