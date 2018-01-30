Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ardından

Ümit Özat: "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır"

Şenol Güneş: "Oyun üstünlüğü bizdeydi"

"Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi"

"Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz"

"Larin'in lisansı yetişse onu da kadroya alacaktım"

ALİ DANAŞ / İSTANBUL,()

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. İki takım teknik direktörleri maçın ardından basın toplantısında konuştu.

ÜMİT ÖZAT: "OYUNUN HAKKI BU GİBİ GÖRÜLMESE DE KAZANAN HAKLIDIR"

Bireysel hatalar yüzünden goller yediklerini ifade eden Özat , "Oyunun hakkı bu gibi görülmese de kazanan haklıdır. Bu maçın bir de Ankara ayağı var. Futbolda her şey olabilir. Rövanş maçında avantajı lehimize çevirmek için elimizden geleni yapacağız. Güzel maç oldu. İki takım da güzel oynadı. Seyir zevki iyi bir maçtı. Dışarıdan oyunu çirkinleştirenler dışında anormal bir durum yoktu. Oyuncular iyi mücadele etti. İki takımı da tebrik etmek lazım" dedi.

Ümit Özat, basın mensuplarının oyunu çirkinleştirenler kimdi sorusuna ise "Anlamak isteyen anlar" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ: "OYUN ÜSTÜNLÜĞÜ BİZDEYDİ"

Karşılaşmada oyun üstünlüğünün kendi takımında olduğunu belirten Güneş, "Daha farklı kazanabilirdik. Ligde 2 maçtır kazanan ve 6 maçtır kaybetmeyen iyi bir takıma karşı oynadık. Agresif oynayan sert bir takıma karşı oyun üstünlüğü ve skor üstünlüğü bizdeydi. Daha farklı kazanmamız gereken maçı 3-1 bitirdik. Çıkmak isterken yediğimiz gol bize pahalıya patlayabilirdi. Bu maçı en az hasarla atlatıp cuma günkü maça hazırlanacağız. Eskiden Şampiyonlar Ligi var diye sıkıştırma yapıyorduk. Şimdi bir şey yokken sıkıştırıyorlar. Bu maç bitti, cuma günü acil olarak oynamamız gereken Bursaspor maçı var. Sonra kupa maçı, sonra Karabük, sonra Konya maçı var. Bu dönemi atlatırsak sonrasına bakacağız. Takım istekliydi, kontrollüydü. Oyunumuzu geliştirip kazanmak istiyoruz maçlarımızı. Bir yoğunluk var ve oyuncular da bunlara hazırlıklı. Oynayan ve oynamayanlar olacaktır. Bugün de böyle oldu" ifadelerini kullandı.

"BEN DAHA ÇAMURU SİLMEDİM, BİR TEKME DE BANA GELDİ"

Top oynayama çalıştıklarını belirten Şenol Güneş, "Gerginlik bizde yoktu ama rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor. Kurumlar var ortada. Benim kimseyle bir sorunum yok, olmaz da. Ben takımı yönetip işimi yaptım" diye konuştu.

"KAVGA EDEN TAKIMLA UĞRAŞIRSANIZ OLMAZ"

Karşılaşmanın son golünü kaydeden Talisca'nın kendisi geliştirmeye devam ettiğini belirten Güneş "Biz futbol konuşup bu taraflara kayabilirsek, futbol oynayan takımları alkışlayabilirsek gelişim olur. Talisca'nın hatalı maçları da var ama her gün kendini geliştiren bir oyuncuyu tebrik etmek gerekir. Sizi oyun olarak zorlayan bir rakip sizi geliştirir. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız" dedi. Oyuncuların çok gayretli olduğunu da sözlerine ekleyen Güneş, "Bütün oyuncular gayretliydi. Negredo da onlardan birisiydi. Yakaladıklarını atamadı ama. Çok pozisyona girdi ama pas bağlantılarında iyi işler yaptı. Gol başarısı olmadı, bu da eksik tarafıydı. Defanstaki oyuncunun rakibe pozisyon vermesi gibi bir durum. İyi oyunumuzu küçük hatalarla örtmememiz gerekiyordu. Vagner Love akşam geldi ve kampa katıldı. Larin'in de lisansı yeni çıktı. 2 maç oynadık, 3. Maçımız da kupa maçı oldu. Elimizdeki oyunculara bakarak kimin nasıl oynayacağına karar vereceğiz" dedi.

"LARİN'İN LİSANSI YETİŞSE ONU DA KADROYA ALACAKTIM"

Yeni transfer Vagner Love ile ilgili de konuşan Güneş, "Moral bende yok ki vereyim. Lisansı çıkmamıştı. Akşam idmana bile gelemedi. Neredesin deyince boşum dedi. Bari kampa katıl arkadaşlarınla tanış dedik. Atiba, Larin, Tosic yoktu ve yabancı sayımız tutuyordu. Larin'in lisansı yetişse onu da kadroya alacaktım. Kimse hazır değildi. Hazır olsa böyle sorunlar olmaz" ifadelerini kullandı.

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