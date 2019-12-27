Beşiktaş – Gençlerbirliği maçından notlar

Süper Lig’de ilk devrenin son maçında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Vodafone Park’ta saat 20:30’da başlayan karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çaldı. Aydınus’un yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bıyık üstlendi.

Siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Abdullah Avcı, geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe’ye 3-1 mağlup olunan karşılaşmanın 11’inde 4 değişikliğe gitti.

Kaleyi Karius’a emanet eden Abdullah Avcı, savunma dörtlüsünü Gökhan Gönül, Vida, Ruiz ve Caner Erkin’den oluşturdu. Orta sahada Atiba – Elneny ikilisini bozmayan Avcı, bu iki oyuncunun önünde Diaby, Ljajic ve N’Koudou’yu görevlendirdi. Avcı’nın gol yollarındaki tercihi ise Umut Nayir oldu.

Siyah-beyazlıların Gençlerbirliği karşısındaki 11’i şöyle: “Karius – Gökhan, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N’Koudou, Umut Nayir.”

N’KOUDOU LİGDE 3 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah-beyazlı ekipte Fransız futbolcu Kevin N’Koudou Gençlerbirliği maçında ilk 11’de forma şansı buldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda Anagold 24Erzincanspor ile oynanan ilk maçta sakatlanan N’Koudou ligde oynanan 3 maçta takımını yalnız bırakmıştı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gençlerbirliği karşısında 3 maç sonra ilk 11’de forma şansı buldu.

VİCTOR RUİZ 8 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Beşiktaş’ta İspanyol savunmacı Victor Ruiz, 8 maç sonra 11’de görev aldı. Konyaspor maçının ardından çekilen MR sonucunda iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen Victor Ruiz, Süper Lig’de 4, Türkiye Kupası’nda 2 ve Avrupa Ligi’nde 2 maçta takımını yalnız bırakmıştı. Fenerbahçe derbisi öncesinde takımla çalışmalara başlayan İspanyol savunmacı forma şansı bulamamıştı.

LJAJİC 11’E DÖNDÜ

Siyah-beyazlı ekipte Sırp 10 numara Adem Ljajic 1 maç aranın ardından 11’deki yerine döndü. Geçtiğimiz hafta Ljajic’i yedek bırakan Avcı, bu oyuncunun yerinde Diaby’e sağ kanatta ise Lens’e forma şansı tanımıştı. Avcı, Gençlerbirliği maçında kart cezalısı Lens’in yerine sağ kanada Diaby’i çekip, 10 numara mevkiinde Ljajic’i görevlendirdi.

4 İSİM SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçına 4 isim sarı kart cezası sınırında çıktı. Mücadeleye ilk 11’de çıkan Gökhan Gönül, Victor Ruiz ve Mohamed Elneny ile yedek kulübesinde mücadeleye çıkan Necip Uysal, sarı kart görmeleri halinde, ligin ikinci yarısının ilk haftasında siyah-beyazlı ekibin Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği maçta takımını yalnız bırakacak.

TARAFTARDAN VAR TEPKİSİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, Gençlerbirliği maçı öncesi Fenerbahçe derbisinin ardından siyah-beyazlı kulübün VAR kayıtlarının açıklanması yönünde TFF’ye yaptığı başvuruya destek verdik. Stadyumda yerlerini alan taraftarlar ‘VAR’ı açıkla, adalet istiyor büyük Beşiktaş taraftarı’ ve ‘VAR’ı açıkla, sabrımızı taşırma’ şeklinde tempo tuttu.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’ni konuk ettiği mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Oynadığı son 4 resmi maçın tamamını kaybeden Beşiktaş’ta Gençlerbirliği maçı öncesinde tribünler dolmadı. Mücadelede tribünlerdeki büyük boşluklar dikkat çekti.