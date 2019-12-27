Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4-1

ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL,()

STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Fırat Aydınuns, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N’Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir

GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 76 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi

GOLLER: Dk. 49 Vida, Dk. 60 N’Koudou, Dk. 74 Oğuzhan, Dk.90+1 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Ruiz, Umut Nayir (Beşiktaş) - Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)

Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49’uncu dakikada Vida, 60’ıncı dakikada N’Koudou, 74’üncü dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1’inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 23’üncü dakikada Ayite’den geldi.

30’uncu saniyede Beşiktaş golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ortasında Adem Ljajic yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesi ile geçersiz saydı.

6’ncı dakikada Beşiktaş’ın attığı ikinci golde geçerli sayılmadı. Sol kanattan Adem Ljajic’in yaptığı ortada oluşan karambolde Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.

11’inci dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. 1 dakika önce hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulunarak sarı kart gören Nadir Çiftçi, daha sonra bulunduğu söylemler nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

13’üncü dakikada siyah-beyazlılar tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül’ün pası ile sıfıra inen Ljajic’in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan N’Koudou’nun vuruşu yan ağlarda kaldı.

16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin’in ortasını yaptı. Ön direkte Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda top auta gitti.

23’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias’ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius’dan seken top Ayite’nin önüne düştü. Ayite topu boş ağlara yuvarladı: 0-1.

36’ncı dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan, Ljajic’e yaptığı müdahale sonrasında Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, Yasin Pehlivan’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.

42’nci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Caner Erkin’in yaptığı ortada bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Diaby meşin yuvarlağı kalenin farkla üstünden dışarı gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Caner Erkin ortaladı. Ön direkte Atiba’nın aşırttığı topta altıpas içinde kafayı vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

60’ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın şık pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou, kaleci Ertaç’ın kalesini terk etmesinin ardından aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.

74’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Atiba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuzhan ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

90+1’inci dakikada Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 4-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.

VİCTOR RUİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlılarda İspanyol savunmacı Victor Ruiz gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’nin konuk ettiği maçın 61’inci dakikasında orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Victor Ruiz, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Ruiz, siyah-beyazlıların ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği karşılaşmada forma giyemeyecek.

ATİBA’DAN 1 GOL, 3 ASİST

Siyah-beyazlı ekibin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyette takımına büyük katkı sağladı. Tecrübeli orta sahada takımının attığı ilk 3 golde asisti yapan isim olurken, 90+1’inci dakikada da skoru 4-1’e getiren golü kaydetti. Kanadalı futbolcu bu performansıyla galibiyette kritik rol oynadı.