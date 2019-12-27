istanbul escort

beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4-1

ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL,()  STAT: Vodafone Park HAKEMLER: Fırat Aydınuns, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N’Koudou...

SPOR 27.12.2019, 22:28
Beşiktaş - Gençlerbirliği: 4-1

ÖZGÜR KABAN / İSTANBUL,() 
STAT: Vodafone Park
HAKEMLER: Fırat Aydınuns, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül (Dk. 89 Necip Uysal), Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Diaby (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Ljajic, N’Koudou (Dk. 83 Boyd), Umut Nayir
GENÇLERBİRLİĞİ: Ertaç Özbir - Erdem Özgenç (Dk. 84 İlker Karakaş), Toure, Bjarsmyr, Polomat, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Candeias (Dk. 76 Rahmetullah Berişbek), Sefa Yılmaz (Dk. 76 Seuntjens), Ayite, Nadir Çiftçi
GOLLER: Dk. 49 Vida, Dk. 60 N’Koudou, Dk. 74 Oğuzhan, Dk.90+1 Atiba (Beşiktaş) - Dk. 23 Ayite (Gençlerbirliği)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 11 Nadir Çiftçi, Dk. 36 Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Ruiz, Umut Nayir (Beşiktaş) - Candeias, Polomat, Toure (Gençlerbirliği)
Süper Lig’in 17’nci haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 49’uncu dakikada Vida, 60’ıncı dakikada N’Koudou, 74’üncü dakikada Oğuzhan Özyakup ve 90+1’inci dakikada Atiba Hutchinson kaydetti. Konuk ekibin mücadeledeki tek golü ise 23’üncü dakikada Ayite’den geldi.
30’uncu saniyede Beşiktaş golü buldu ancak gol geçerli sayılmadı. Kevin N'Koudou'nun sol kanattan ortasında Adem Ljajic yaptığı vuruş ile topu ağlara gönderdi ancak hakem Fırat Aydınus golü ofsayt gerekçesi ile geçersiz saydı.
6’ncı dakikada Beşiktaş’ın attığı ikinci golde geçerli sayılmadı. Sol kanattan Adem Ljajic’in yaptığı ortada oluşan karambolde Gökhan Gönül topu ağlara gönderdi ancak ağlara giden top ofsayt gerekçesi ile gol değeri kazanmadı.
11’inci dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. 1 dakika önce hakem Fırat Aydınus’a yoğun itirazda bulunarak sarı kart gören Nadir Çiftçi, daha sonra bulunduğu söylemler nedeniyle direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
13’üncü dakikada siyah-beyazlılar tehlikeli geldi. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Gönül’ün pası ile sıfıra inen Ljajic’in yaptığı ortada arka direkte topla buluşan N’Koudou’nun vuruşu yan ağlarda kaldı. 
16’ncı dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner Erkin’in ortasını yaptı. Ön direkte Gökhan Gönül’ün kafa vuruşunda top auta gitti.
23’üncü dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Hızlı gelişen Gençlerbirliği atağında Candeias’ın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci Karius’dan seken top Ayite’nin önüne düştü. Ayite topu boş ağlara yuvarladı: 0-1.
36’ncı dakikada Gençlerbirliği 9 kişi kaldı. Yasin Pehlivan, Ljajic’e yaptığı müdahale sonrasında Fırat Aydınus tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. VAR’dan gelen uyarı sonrası pozisyonu tekrar izleyen Aydınus, Yasin Pehlivan’a doğrudan kırmızı kart gösterdi.
42’nci dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Caner Erkin’in yaptığı ortada bomboş durumda kafa vuruşunu yapan Diaby meşin yuvarlağı kalenin farkla üstünden dışarı gönderdi. 
Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 
49’uncu dakikada skora denge geldi. Sol kanattan kazanılan kornerde Caner Erkin ortaladı. Ön direkte Atiba’nın aşırttığı topta altıpas içinde kafayı vuran Vida, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.
60’ıncı dakikada Beşiktaş öne geçti. Atiba’nın şık pasıyla savunma arkasına sarkan N’Koudou, kaleci Ertaç’ın kalesini terk etmesinin ardından aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1.
74’üncü dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Atiba’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Oğuzhan ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
90+1’inci dakikada Atiba maçın skorunu belirledi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin ortasını yaptı. Ön direkte Atiba’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından ağlara gitti: 4-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, Gençlerbirliği’ni 4-1 mağlup etti.
VİCTOR RUİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Siyah-beyazlılarda İspanyol savunmacı Victor Ruiz gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Beşiktaş’ın Gençlerbirliği’nin konuk ettiği maçın 61’inci dakikasında orta sahada rakibine yaptığı müdahale sonrasında sarı kart gören Victor Ruiz, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü. Ruiz, siyah-beyazlıların ikinci yarının ilk maçında Demir Grup Sivasspor’u konuk edeceği karşılaşmada forma giyemeyecek.
ATİBA’DAN 1 GOL, 3 ASİST
Siyah-beyazlı ekibin 36 yaşındaki Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyette takımına büyük katkı sağladı. Tecrübeli orta sahada takımının attığı ilk 3 golde asisti yapan isim olurken, 90+1’inci dakikada da skoru 4-1’e getiren golü kaydetti. Kanadalı futbolcu bu performansıyla galibiyette kritik rol oynadı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 27 Aralık 2019
İmsak 06:49
Güneş 08:21
Öğle 13:10
İkindi 15:29
Akşam 17:49
Yatsı 19:16
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Beşiktaş 17 30
4. Trabzonspor 16 29
5. Fenerbahçe 16 28
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 17 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 18 52
2. Leicester City 19 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 19 32
5. Tottenham 19 29
6. Sheffield United 19 29
7. M. United 19 28
8. Wolverhampton 18 27
9. Crystal Palace 19 26
10. Newcastle 19 25
11. Arsenal 19 24
12. Burnley 19 24
13. Everton 19 22
14. Southampton 19 21
15. Brighton 19 20
16. Bournemouth 19 20
17. West Ham 18 19
18. Aston Villa 19 18
19. Watford 19 13
20. Norwich City 19 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10

izmir escort