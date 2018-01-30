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Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3 - 1 

İSTANBUL,() STAT: Vofafone Park HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, - Gökhan Gönül(Dk 46 Adriano), Vida, Medel, Caner Erkin , Necip Uysal, Tolgay Arslan(Dk. 63 Talisca), Lens, Mustafa Pektemek(Dk....

Beşiktaş - Gençlerbirliği: 3 - 1 

İSTANBUL,()

STAT: Vofafone Park
HAKEMLER: Serkan Çınar, Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken
BEŞİKTAŞ: Tolga Zengin, - Gökhan Gönül(Dk 46 Adriano), Vida, Medel, Caner Erkin , Necip Uysal, Tolgay Arslan(Dk. 63 Talisca), Lens, Mustafa Pektemek(Dk. 69 Oğuzhan), Babel, Negredo 
GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, -  Ahmet Oğuz, Luccas(Dk 46 Deniz Yılmaz), Palitsevich, Alper, Uğur, Diallo, Khalili, Sessegnon, Serdar Özkan(Dk 18 Milinkovic), Jailton(Dk. 65 Zeki Yavru)
GOLLER: Dk 21 Mustafa Pektemek, Dk. 74 Negredo(P), Dk. 79 Talisca (Beşiktaş) Dk. 52 Deniz Yılmaz (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Caner Erkin, Ryan Babel (Beşiktaş), Luccas Claro, Sergey Politevich, Abdul Khalili, Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği)
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Beşiktaş, Gençlerbirliğini 3-1  mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 21'inci dakikada Mustafa Pektemek, 74'üncü dakikada Negredo(P) ve 79'uncu dakikada Talisca kaydetti. Konuk Gençlerbirliği'nin tek golü 52'nci dakikada Deniz Yılmaz'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21'inci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in vuruşu Gençlerbirliği savunmasının müdahalesine rağmen ağlara gitti.
23'üncü dakikada Babel'in ceza sahası içinde soldan içeri çevirdiği topa Lens vuruşu kaleci Hopf'da kaldı.
34'üncü dakikada Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topa hareketlenen Jailton'un şutu auta gitti.
İlk yarı 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sona erdi.
52'inci dakikada Jailton'un pasıyla soldan ceza sahasına giren Milinkovic, topu boş pozisyondaki Deniz Yılmaz'a çıkardı. Deniz altıpas içinde topu rahat bir şekilde ağlara gönderdi.1-1.
74'üncü dakikada Oğuzhan'ın düşürülmesi sonucunda kazanılan penaltıda  Negredo, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-1.
79'uncu dakikada savunmanın geri pasında topu alan kaleci Hopf'un hatasıyla topla buluşan Talisca'nın aşırtma vuruşu ağlarla buluştu. 
Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 3-1 galip ayrıldı.

(FOTOĞRAFLI)

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