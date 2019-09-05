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Beşiktaş, Gazişehir maçının hazırlıklarına devam etti
Beşiktaş, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarda olan futbolcular ile...
SPOR 05.09.2019, 19:47
Beşiktaş, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı idmanla sürdürdü.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Adana Beşiktaş Futbol Okulu'nun öğrencileri, siyah-beyazlıların çalışmasını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, antrenman sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana milli takımlarda olan futbolcular ile tedavilerine devam edilen; Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile izinli olan Abdoulay Diaby katılmadı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve dar alanda oyun kontrol pas çalışması yapılan antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Öte yandan Adana Beşiktaş Futbol Okulu'nun öğrencileri, siyah-beyazlıların çalışmasını izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular, antrenman sonrası öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Siyah-beyazlılar, Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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