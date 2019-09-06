Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçının hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 4'üncü haftasında deplasmanda Gazişehir Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Siyah-beyazlıların basına kapalı antrenmanı yaklaşık 1.5 saat sürdü. İdmana milli takımlarda olan futbolcularla tedavilerine devam edilen Burak Yılmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. İzinden dönen Abdoulay Diaby takım arkadaşları ile tanıştı ve takımdan ayrı koşu yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Beşiktaşlı futbolcular ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yaptı. Antrenman taktik çalışmasının yer aldığı program ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep FK maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de Ümraniyespor ile Ümraniye Stadı'nda oynayacağı hazırlık maçıyla sürdürecek.



