Beşiktaş Gazipaşa’ya indi

BEŞİKTAŞ, yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor maçı için havayoluyla Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’ne indi. Burada takımı karşılayan bir grup taraftar, futbolcular ve teknik heyetin uçaktan doğrudan otobüse bindirilmesine tepki gösterdi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de yarın oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşması için havayoluyla Alanya’ya geldi. Özel uçakla Gazipaşa- Alanya Havalimanı’na inen siyah beyazlı takımı karşılamak için yaklaşık 500 kişilik taraftar grubu geldi. Bir süre tezahürat yapan grup, futbolcular ve teknik heyetin uçağa yanaştırılan otobüse binip havalimanından ayrılmak istemesine tepki gösterdi. Havalimanı çıkışında otobüsün önünü kesen taraftarlar, “Futbolcular inecek, bu taraftar görecek” sloganı attı. Bu sırada otobüsün önünde oturan Teknik Direktör Şenol Güneş, arka tarafa geçti.

Beşiktaş takımını taşıyan otobüs yaklaşık yarım saat bekledikten sonra Ricardo Quaresma otobüsün ön kısmına gelerek camdan taraftara el salladı. Ancak bunu yeterli görmeyen taraftarlardan bazıları duruma tepki gösterdi. Taraftarların otobüsün önünden çekilmesinin ardından Beşiktaş kafilesi havalimanından ayrılabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bekleyen taraftarlardan

- Taraftarın tezahüratları

- Taraftarın otobüsün önünü kesmesi

- Taraftarın tepkileri

- Otobüsün gidişi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), ()